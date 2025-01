In der deutschen Rapszene gelten sie als Superstars: Apache 207 und Luciano. Nun haben sich die Musikschwergewichte zusammengetan.

Berlin/Mannheim - Die deutschen Erfolgsrapper Apache 207 („Roller“) und Luciano („Meer“) haben sich für ein Mini-Album zusammengetan. „Gesegnet“ heißt die EP mit fünf Songs - darunter der auch der gleichnamige Titelsong. Mit Instagram-Posts kündigten die beiden Rap-Stars das neue Mini-Album erst vor wenigen Tagen an. Es ist ihre erste Kooperation.

Beide erfolgreich

Apache 207 und Rapper Luciano sind beide gut im Geschäft. Apache 207, der bürgerlich Volkan Yaman heißt und 27 Jahre alt ist, gehört zu den erfolgreichsten Rappern Deutschlands. Der gebürtige Mannheimer lebt in Ludwigshafen. Sein Hit „Roller“ katapultiere ihn im Jahr 2019 an die Spitze der Charts. 2023 lag er dann als Duo mit Altrocker Udo Lindenberg in den Jahrescharts bei den Singles ganz vorn: mit dem Hit „Komet“.

Auch der Berliner Erfolgsrapper Luciano (30), bürgerlich Patrick Großmann, schafft mit seinen Singles und Alben regelmäßig Topplatzierungen. Sein Solo-Debüt feierte er 2017 mit der Singles „Eiskalt“.