Die nächste niedersächsische Landesgartenschau wird in einer Stadt im Landkreis Schaumburg ausgerichtet - vor den Toren Hannovers. Das Interesse ist bereits groß.

Bad Nenndorf - Rund acht Monate vor dem Start der Landesgartenschau in Bad Nenndorf liegen die Arbeiten nach Veranstalterangaben im Plan. Die Schau soll am 29. April 2026 eröffnet werden. „Wir schaffen das“, sagte Geschäftsführerin Annette Stang mit Blick auf die derzeit noch laufenden Bauarbeiten. Die nächste Landesgartenschau (Laga) steht unter dem Motto „Hier blüht Vielfalt“ - und dauert bis zum 18. Oktober 2026.

Nahezu alle Bauwerke würden mit einem zeitlichen Puffer fertig werden, ergänzte eine Sprecherin. Aktuell wird demnach auf dem gesamten Gelände gebaut. „Vieles nimmt aber bereits Formen an, sodass man mittlerweile erahnen kann, wie es mal werden soll.“

Tageskarten ab Herbst im Vorverkauf

Die Zahl der bisher verkauften Dauerkarten ist währenddessen auf 16.000 gestiegen. „Und das, obwohl vom Programm bisher kaum etwas bekannt war“, sagte die Sprecherin. Dabei seien Veranstaltungen ein entscheidendes Verkaufsargument für Dauerkarten.

Zum Vergleich: Bei der vorherigen Landesgartenschau in Bad Gandersheim waren es bis zum Auftakt rund 9.000 Karten. In Bad Nenndorf sollen ab Herbst zudem auch Tageskarten in den Vorverkauf gehen.

Für das rund 30 Hektar große Laga-Areal sind Baukosten in Höhe von 34 Millionen Euro geplant, etwa für einen neuen naturnahen Teich oder die Sanierung der Liegehalle als Mehrzweckhalle.