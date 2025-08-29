Die Sommerferien sind vorüber. Es kommt wieder Bewegung in den Arbeitsmarkt. Im Vergleich zum Vorjahr wird allerdings ein Trend deutlich.

Halle - In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im August saisonbedingt zurückgegangen. Es waren rund 89.100 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 800 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen der Bundesagentur für Arbeit in Halle mitteilte.

Im Vergleich zum August des Vorjahres stieg die Zahl der Arbeitslosen aber um fast 4.200 oder 4,9 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt für den aktuellen Monat bei 8,0 Prozent und damit 0,3 Prozentpunkte höher als im Vorjahresmonat.

„Mit dem Ende der Sommerferien ist die Arbeitslosigkeit zurückgegangen - viele Menschen haben eine neue Beschäftigung aufgenommen, eine Ausbildung begonnen oder starteten in eine Qualifizierungsmaßnahme“, sagte der Chef der Regionaldirektion Sachsen-Anhalt-Thüringen, Markus Behrens. Es gebe aber weniger offene Stellen als im Vorjahr. „Das zeigt: Der Arbeitsmarkt bleibt in Bewegung, steht aber weiterhin unter Druck. Trotz der aktuellen Entspannung liegt die Arbeitslosigkeit insgesamt weiterhin deutlich über dem Vorjahreswert.“