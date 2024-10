Berlin - Die Zahl der Arbeitslosen in Berlin ist im Oktober im Vergleich zum Vormonat um gut 860 auf mehr als 207.200 Menschen leicht gestiegen. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 9,8 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Vor einem Jahr lag die Quote bei 9,3 Prozent. Im Vergleich zum Oktober 2023 waren in diesem Jahr knapp 14.500 Menschen mehr arbeitslos. „Die saisonübliche Herbstbelebung ist in diesem Jahr im Wesentlichen an der Hauptstadt vorbeigegangen“, sagte Ramona Schröder, Vorsitzende der Geschäftsführung der Regionaldirektion Berlin-Brandenburg der Bundesagentur für Arbeit. Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 14. Oktober vorlag.