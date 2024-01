Bremen - Die Arbeitslosigkeit in Bremen ist zum Jahresende etwas gesunken - entgegen dem sonst üblichen Trend. Insgesamt waren im Dezember in dem kleinsten Bundesland 39.089 Menschen arbeitslos gemeldet, 91 weniger als im Vormonat, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch mitteilte. Die Quote sank um 0,1 Punkte auf 10,6 Prozent. Bezogen auf den Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 2446. Vor einem Jahr hatte die Quote im Zwei-Städte-Staat noch bei 10,0 Prozent gelegen.