Der Arbeitsmarkt im Nordwesten steht weiter unter Druck. Im November sank die Zahl der Erwerbslosen im Vergleich zum Oktober zwar leicht. Im Vergleich zum Vorjahr stieg sie jedoch.

Die Arbeitsagentur zählt etwas weniger Arbeitslose als vor einem Monat. (Archivbild)

Hannover - Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in Niedersachsen bleibt angespannt. Die Zahl der Arbeitslosen sank im November nur leicht auf 265.958 Menschen, das waren 1.049 weniger als im Oktober, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit mitteilte. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,9 Prozent.

Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Arbeitslosen dagegen um 6.246 an, die Quote lag damals bei 5,8 Prozent. Die Lage am Arbeitsmarkt sei weiterhin schwierig, hieß es. Johannes Pfeiffer, Chef der Bundesagentur für Arbeit Niedersachsen-Bremen, sprach von „wirtschaftlich schwierigen Zeiten“.

Die Arbeitsagentur griff für die Statistik auf Datenmaterial zurück, das bis zum 12. November vorlag.