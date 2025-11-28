Die Arbeitsagentur sieht in Sachsen-Anhalt keine wirtschaftliche Trendwende. Während die Zahlen im Vergleich zum Vormonat nahezu unverändert bleiben, sind sie gegenüber dem Vorjahr deutlich höher.

In Sachsen-Anhalt ist die Arbeitslosigkeit im November nur geringfügig um 0,1 Prozent zurückgegangen. (Archivbild)

Halle - Die Arbeitslosenquote in Sachsen-Anhalt ist im November nahezu unverändert geblieben, liegt aber über dem Vorjahresniveau. Nach Angaben der Regionaldirektion der Arbeitsagentur waren im November 85.829 Menschen arbeitslos gemeldet und damit 62 weniger als im Vormonat.

Die Arbeitslosenquote sank leicht um 0,1 Prozentpunkte auf 7,7 Prozent. Im Vergleich zum November 2024 lag die Arbeitslosenquote um 0,2 Prozentpunkte höher.

„Eine wirtschaftliche Trendwende ist nicht erkennbar“, sagte der Chef der Regionaldirektion, Markus Behrens. „Gleichzeitig besteht ein Qualifikationsmismatch zwischen Stellengesuchen und Anforderungen der Unternehmen.“