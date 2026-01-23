Elsteraue - In Elsteraue im Burgenlandkreis ist ein Arbeiter bei Gleisbauarbeiten schwer verletzt worden. Laut Polizeiangaben arbeitete der 48-Jährige an den Gleisen und rutschte aus, bevor er zwischen ein Schienenfahrzeug und Schienen geriet. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen per Hubschrauber in ein Klinikum nach Halle geflogen. Die Polizei ermittelt zu dem Vorfall vom Donnerstag, auch das Eisenbahnbundesamt wurde informiert.