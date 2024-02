Die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 soll im Sommer ins All fliegen. Dafür wurde in Bremen wertvolle Raumfahrttechnik verladen.

Bremen - Die erste Oberstufe der europäischen Trägerrakete Ariane 6, die ins All fliegen soll, ist am Dienstag in Bremen verladen worden. Wie der Seehafen- und Logistikdienstleister BLG Logistics mitteilte, wurde das erste Flugmodell der Oberstufe auf das Schiff „Canopée“ gehoben. Ursprünglich sollte die wertvolle Raumfahrttechnik am Montag verladen werden, doch starker Wind hatte dies verhindert. Die Oberstufe wurde im Bremer Werk des Raumfahrtkonzerns ArianeGroup montiert.

Das für den Transport bestimmte Schiff „Canopée“ sei das erste industrielle Hybridschiff, das auch mit Windenergie angetrieben werde, hieß es. Demnach hat es neben den zwei Dieselmotoren vier Segel, mit denen der Brennstoffverbrauch gesenkt werden soll.

Die europäische Trägerrakete Ariane 6 ist das Nachfolgemodell der Ariane 5, die zwischen 1996 und 2023 startete. Die Ariane 6 soll Lasten wie Satelliten kommerzieller und öffentlicher Auftraggeber ins All befördern. Bis Ende Februar soll die Raketenstufe den Weltraumbahnhof in Französisch-Guayana erreichen, wie der Deutschland-Chef des Raumfahrtkonzerns ArianeGroup, Pierre Godart, ankündigte. Der Erstflug der Ariane 6 wird zwischen dem 15. Juni und dem 31. Juli erwartet.