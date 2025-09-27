Eine Kontrolle von Fußballfans eskaliert: An der Autobahn 115 wird die Polizei nach einer Verfolgungsfahrt angegriffen - mit Folgen für einen Beamten.

Bei der Kontrolle von Fußballfans auf der ehemaligen Raststätte Berlin-Dreilinden ist ein Polizist aus Brandenburg bei einem Übergriff schwer verletzt worden.

Berlin/Erfurt - Der bei einer Kontrolle von Thüringer Fußballfans attackierte und schwer verletzte Polizeibeamte aus Brandenburg ist vorerst nicht mehr dienstfähig. Das sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei in Potsdam am Vormittag. Er habe das Krankenhaus aber wieder verlassen können.

Zu dem gewalttätigen Angriff auf Beamte eines Streifenwagens aus Brandenburg kam es am Freitag an der Autobahn 115 an dem ehemaligen Rasthof in Berlin-Dreilinden. Der Polizist sei dabei in eine Tür eingeklemmt worden, teilte ein Berliner Polizeisprecher am Freitagabend mit. Die überprüften Personen waren laut Polizei Anhänger des FC Rot-Weiß Erfurt.

Vorausgegangen war eine Beschädigung an einem Toilettenhäuschen durch Graffiti und Sticker an dem brandenburgischen Park- und Rastplatzes Parforceheide bei Stahnsdorf nahe Potsdam. Zeugen hatten die Polizei alarmiert. Ein Streifenwagen verfolgte daraufhin drei Busse bis auf das Berliner Stadtgebiet.

Fußballfans mussten zurück nach Thüringen fahren

Bei der Überprüfung der Fußballfans hätten mehrere gewalttätige Personen die Beamten unvermittelt angegriffen, sagte der Berliner Polizeisprecher. Bei Identitätsüberprüfungen sei dann bei 35 Männern und einer Frau festgestellt worden, dass sie der Fanszene eines Thüringer Fußballvereins zuzuordnen seien, teilte die Behörde weiter mit. Die gestoppten Busse wurden in der Nacht zurück nach Thüringen begleitet.

Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Es wird unter anderem wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung, eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und eines besonders schweren Landfriedensbruchs ermittelt. Die Gruppe der Fußballfans soll auf dem Weg zu einem Regionalligaspiel gegen Hertha BSC II in Berlin gewesen sein.