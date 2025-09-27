In der Hauptstadt kommt es zu Verkehrseinschränkungen - vor allem wegen mehrerer Großveranstaltungen. (Symbolbild)

Berlin - Wegen Demonstrationen und anderen Veranstaltungen müssen sich Fahrgäste der S-Bahn auf volle Züge und Einschränkungen einstellen. Es kommt auch zu Straßensperrungen im gesamten Stadtgebiet.

Zu einer Demonstration und einer Kundgebung gegen den Gazakrieg am Nachmittag erwarten die Veranstalter mehrere Zehntausend Teilnehmer in Berlin. Am Großen Stern und dem Brandenburger Tor sind zahlreiche Straßen gesperrt.

S-Bahnen halten bis zum Abend aus Sicherheitsgründen nicht am Bahnhof Tempelhof, wie bei der Plattform X angekündigt wurde. Zum Drachenfestival auf dem Tempelhofer Feld wird ein großer Besucherzustrom erwartet. Die Verkehrsinformationszentrale wies auf Einschränkungen auch für Autofahrer hin. Auch bei der Deutschen Bahn gab es unter anderem wegen Reparaturen Zugausfälle im Regionalverkehr.