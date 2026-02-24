In Thüringen gibt es bei der Linken Abgeordnete, von denen Familienmitglieder bei anderen Abgeordneten ihrer Partei arbeiten. Teils engagierten sich die Verwandten schon länger politisch.

Es gibt Landtagsabgeordnete in Thüringen, von denen Familienmitglieder bei anderen Abgeordneten ihrer Partei arbeiten. (Symbolbild)

Erfurt - Familienmitglieder von Thüringer Linke-Abgeordneten arbeiten teils in Jobs bei anderen Abgeordneten auf Bundes oder EU-Ebene. Die Mutter eines Thüringer Linke-Landtagsabgeordneten arbeitet im Thüringer Wahlkreisbüro eines Linke-Europaabgeordneten, wie ein Sprecher der Linke-Landtagsfraktion auf Anfrage bestätigte. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ darüber berichtet. Demnach handelt es sich bei dem Landtagsabgeordneten um Linke-Fraktionschef Christian Schaft.

Bereits vor Anstellung politisch engagiert

Die Mitarbeiterin im Wahlkreisbüro sei über viele Jahre vor dieser Anstellung bereits politisch tätig gewesen, etwa als Mitglied eines Gemeinderates und als ehrenamtliche erste Beigeordnete in einer Gemeinde sowie in verschiedenen Funktionen in Landes- und Bundesparteien, erklärte der Sprecher.

Außerdem ist der Partner der Linke-Landtagsabgeordneten Lena Saniye Güngör bei einer Bundestagsabgeordneten, die nicht aus Thüringen kommt, angestellt. „Auch in diesem Fall ist ein individuelles und persönliches politisches Engagement unabhängig von der Partnerschaft existent“, teilte der Sprecher mit, ohne Namen zu nennen. Den Angaben nach hatte Güngörs Partner bereits ein Anstellungsverhältnis bei einer Bundestagsabgeordneten außerhalb Thüringens, bevor die Partnerschaft begann.

Bei der Arbeit kennengelernt und geheiratet

Die Ehefrau von Sascha Bilay arbeitet in der Thüringer Linke-Fraktion. Die beiden hatten sich vor vielen Jahren damals noch als Mitarbeiter in der Fraktion kennengelernt und später geheiratet. Inzwischen ist Bilay Landtagsabgeordneter und seine Frau weiterhin Mitarbeiterin in der Fraktion.

Seit Wochen sorgen Familienanstellungen in der Politik für Diskussionen. Zuletzt waren in mehreren Bundesländern Fälle bekanntgeworden, in denen Familienangehörige von AfD-Politikern an anderer Stelle für die AfD arbeiten – beispielsweise bei Abgeordneten. In Thüringen arbeitet der Mann der Thüringer AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Muhsal als wissenschaftlicher Mitarbeiter beim AfD-Bundestagsabgeordneten Stefan Schröder.