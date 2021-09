Auch im Juli Minus bei Umsätzen im Gastgewerbe

Bad Ems - Die Talfahrt im Gastgewerbe von Rheinland-Pfalz in Folge der Corona-Pandemie dauert an. Im Juli lagen die Umsätze erneut unter dem bereits niedrigen Niveau des Vorjahres, wie das Statistische Landesamt am Montag in Bad Ems mitteilte.

Nach Vorläufigen Berechnungen nahmen die Umsätze real - also bereinigt um Preisveränderungen - um 5,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat ab. Schon 2020 hatte das Gastgewerbe infolge der Pandemie starke Einbußen verzeichnet. Gegenüber Juli 2019 verringerten sich die Umsätze um 22 Prozent.

Der negative Trend zeigte sich bereits in den ersten sieben Monaten dieses Jahres. Die Umsätze lagen insgesamt 33 Prozent unter dem Vorjahresniveau.