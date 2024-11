Die höheren Lagen im Harz zeigten sich am Morgen ganz in Weiß. Der Ausblick auf die kommenden Tage lässt Winterfans hoffen.

Goslar/Schierke - Nach dem Schneefall im Harz soll es in den kommenden Tagen Nachschub geben. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigt ab Mittwoch weitere Schneefälle in dem Mittelgebirge an. Bis zum Freitag könne sich eine ausgeprägte Schneeschicht bilden, sagte ein DWD-Meteorologe.

Nachhaltig sei der Wintereinbruch aber noch nicht. „Das ist eher ein norddeutscher Winter“, sagte der Meteorologe. Die Temperaturen sollen im Wochenverlauf zwischen bis zu 10 Grad an der Küste und Minusgraden im Harz und in den Nächten liegen. Nachts könne es dann auch glatt werden.

Am Morgen war auf Webcambildern etwa der Wurmberg im Landkreis Goslar ganz in Weiß zu sehen; auch der höchste Berg im Harz - der Brocken in Sachsen-Anhalt - war eingeschneit. An Geländern bildeten sich dort vereiste Schneeverwehungen. Der Deutsche Wetterdienst hatte für die Nacht bereits bis zu vier Zentimeter Neuschnee angekündigt. Im Tagesverlauf solle es noch einmal die gleiche Menge geben.

Zu größeren Unfällen führte der Wintereinbruch im Harz zunächst nicht, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntagmittag hatte ein Hagelschauer in Verbindung mit Glätte zu Unfällen auf der Autobahn 27 im Raum Cuxhaven geführt.

Tauwetter am Dienstag - Mehr Schnee am Mittwoch

Am Dienstag taut der Schnee im Harz erst einmal wieder. Stattdessen bringe ein von den britischen Inseln herziehendes Tiefdruckgebiet möglicherweise Schnee für das Emsland, den Raum Bremen und die Heide, sagte der Meteorologe. Die genaue Route des Tiefs lasse sich bisher nicht bestimmen. Es sei auch denkbar, dass es eher Schneematsch geben werde.

Bei Temperaturen unter null Grad soll es dann von Mittwoch an immer wieder Schneeschauer im Harz und vor allem im Oberharz geben. In der Nacht zu Donnerstag könnten auch stärkere Windböen mit Geschwindigkeiten bis zu 75 Kilometern pro Stunde im Harz und an der Küste auftreten. Am Freitag soll der Wind dann noch einmal zunehmen und Geschwindigkeiten um die 90 Kilometer pro Stunde erreichen.