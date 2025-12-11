Die Heinz Sielmann Stiftung engagiert sich mit einem Naturschutz-Großprojekt im Landkreis Wittenberg. So sehen die Pläne bis 2035 aus.

Wittenberg/Magdeburg - Im Landkreis Wittenberg sollen im Rahmen eines Naturschutz-Großprojektes Auen an Elbe und Schwarzer Elster revitalisiert werden. Ehemals abgeschnittene Altarme und Altwässer werden renaturiert und wieder an die Flussläufe angebunden, wie das Umweltministerium in Magdeburg mitteilte. Das Projektgebiet erstrecke sich über 4.452 Hektar zwischen Pretzsch, Jessen und Gallin. Die Heinz Sielmann Stiftung als Projektträgerin arbeitet dabei mit der Verwaltung des Biosphärenreservats Mittelelbe zusammen.

Bis 2035 sollen für rund 71 Millionen Euro Maßnahmen für mehr Wasserrückhalt und Schutz der Artenvielfalt umgesetzt werden. Die erste Projektphase läuft laut Ministerium schon seit Juni 2020. Seitdem wurden zentrale Grundlagen erarbeitet, darunter der Pflege- und Entwicklungsplan für das Projektgebiet.

Die 1994 gegründete Heinz Sielmann Stiftung ist nach dem Tierfilmer und Naturschützer Sielmann (1917-2006) benannt. Sie engagiert sich im Natur- und Artenschutz sowie in der Umweltbildung.