In Ulm stand der Torwart in der Startelf, nach nicht einmal einer halben Stunde war Schluss. Die Diagnose ist frustrierend.

Aue - So hatte sich Max Uhlig sein Saisondebüt im Tor von Drittligist FC Erzgebirge Aue sicher nicht vorgestellt. Bei der 0:1-Niederlage beim SSV Ulm stand der 18-Jährige von Beginn an für den verhinderten Kapitän Martin Männel im Tor, doch nach 25 Minuten war Schluss. Uhlig musste mit einem Anriss der Patellasehne im rechten Knie ausgewechselt werden, wie jetzt eine MRT-Untersuchung ergab. Eine Operation sei zwar nicht nötig, dennoch falle der Keeper wochenlang, möglicherweise aber auch über Monate aus, teilte der FC Erzgebirge mit.

Seit Dienstag trainiert Linksverteidiger Toma Palic für zunächst eine Woche im Erzgebirge mit. Der 23-Jährige steht aktuell bei NK Dubrava Zagreb in Kroatien unter Vertrag.