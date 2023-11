Seit Monaten wird über den Landeshaushalt für das Wahljahr 2024 in Thüringen gestritten. Nun ist die rot-rot-grüne Minderheitsregierung auf die CDU zugegangen. Ob es eine Lösung gibt, könnte sich in dieser Woche entscheiden.

Erfurt - Die Kompromisssuche zum Landeshaushalt 2024 geht in die nächste Runde. Nach den Vorschlägen der Regierung, beträchtliche Korrekturen im Haushaltsentwurf vorzunehmen, will sich der Oppositionsführer im Landtag, CDU-Fraktionschef Mario Voigt, noch in dieser Woche mit Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) treffen. Er wolle Ramelow zu einem Gespräch einladen, um eine Lösung zu finden, sagte Voigt am Mittwoch in Erfurt. Als Termin für ein mögliches Treffen nannte er diesen Freitag. „Mein Ziel ist, dass Thüringen einen Haushalt hat“, so Voigt.

Ramelow bestätigte auf Anfrage eine Einladung von Voigt. „Und ich werde sie annehmen“, äußerte der Regierungschef.

Ramelows Minderheitsregierung von Linke, SPD und Grünen, aber auch die CDU-Fraktion stehen unter Zeitdruck, weil an diesem Freitag der Haushaltsausschuss des Landtags tagt. Eigentlich will er die Weichen für die Verabschiedung des Etats mit der Beratung von einigen Hundert Änderungsanträgen stellen.

Gefahr von unorthodoxen Entscheidungen

Rot-Rot-Grün läuft dabei Gefahr, von der Mehrheit von CDU, AfD und FDP überstimmt zu werden. Und die CDU müsste sich fragen lassen, warum sie der vom Verfassungsschutz als erwiesen rechtsextrem eingestuften AfD Haushaltsverantwortung zugesteht.

Bei dem Treffen wolle er Ramelow darlegen, welche Ergebnisse die Prüfung der Regierungsvorschläge zur Nachbesserung des Etats ergeben haben und wo Einigungsmöglichkeiten bestehen, sagte Voigt. Ramelows Regierung hatte der CDU am Dienstag Kompromissvorschläge bis hin zum Verzicht auf eine geplante Verfassungsklage gegen die von der CDU zusammen mit AfD und FDP durchgesetzte Senkung der Grunderwerbsteuer gemacht. Zudem soll Geld in der Finanzrücklage des Landes bleiben und nicht wie geplant für den Etat 2024 komplett aufgebraucht werden.

CDU-Fraktionschef nennt Haushaltsentwurf Murks

Es gebe Bewegung, so Voigt, der Thüringen eine „kritische Lage“ bescheinigte. Geprüft werde von der CDU unter anderem der Vorschlag der Regierung, das Corona/Energie-Sondervermögen des Landes aufzulösen und etwa 200 Millionen Euro davon in die Rücklage zu stecken. Der Fraktionsvorsitzende der Linken, Steffen Dittes, sagte, es gebe auch nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt keine rechtlichen Bedenken bei diesem Schritt. Das Sondervermögen in Thüringen sei mit Landes- und Bundesgeldern und nur zum Teil über Kredite finanziert worden.

Kein Scheitern des Haushalts?

Nicht nur Voigt, auch die Spitzen von Linke, SPD und Grünen bekräftigten, ein Scheitern des Haushalts verhindern zu wollen. Dafür müssten teils harte Zugeständnisse gemacht werden. Der Vize-Fraktionschef der SPD, Lutz Liebscher, befürchtete, dass das von seiner Fraktion geforderte beitragsfreie dritte Kita-Jahr möglicherweise ein Opfer des Kompromisses werden könnte. Es würde ebenfalls etwa 45 Millionen Euro pro Jahr kosten - so wie die von der CDU durchgesetzte Senkung der Grunderwerbsteuer von 6,5 auf 5,0 Prozent.

Liebscher sagte zu dem Kompromissangebot der Regierung: „Der Tisch für die CDU ist gedeckt.“ Eine haushaltslose Zeit müsse verhindert werden, erklärte die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Astrid Rothe-Beinlich. „Ich bin irritiert, wie die CDU auf Zeit spielt.“ AfD-Fraktionschef Björn Höcke warf Rot-Rot-Grün und CDU Mauscheleien vor. „Wir bestehen auf dem parlamentarischen Verfahren.“

Der Koalition von Ramelow fehlen im Landtag vier Stimmen, um Gesetze oder den jährlichen Landesetat allein beschließen zu können. Ob der Haushalts- und Finanzausschuss des Landtags wie geplant am Freitag tagt, könnten die Vertreter der Fraktionen nicht sagen. Denkbar sei auch, dass die Ausschusssitzung zeitweise unterbrochen werde, um mögliche Gesprächsergebnisse von Voigt und Ramelow zum Haushalt abzuwarten, hieß es.