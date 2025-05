Halle - In Halle hat ein 14 Jahre alter Radfahrer eine 89-Jährige von hinten so angefahren, dass die Frau schwere Verletzungen erlitt. Die Seniorin lief auf einem Gehweg, als sie nach dem Zusammenstoß nach vorn stürzte, teilte die Polizei in Halle mit. Die 89-Jährige wurde unter anderem mit Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Sie musste stationär aufgenommen werden. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.