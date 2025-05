Sananda Fru gilt als eines der größten Talente im deutschen Basketball. In den BBL-Playoffs bekommt er erst eine Auszeichnung - und zeigt dann seine ganze Klasse.

Braunschweig - Angeführt vom deutschen Talent Sananda Fru haben die Basketball Löwen Braunschweig einen riesigen Schritt in Richtung Halbfinale der Bundesliga-Playoffs gemacht. Der 21-Jährige ragte beim packenden 80:75 (37:35) gegen die Würzburg Baskets mit 18 Punkten und 13 Rebounds heraus und stach so im direkten Duell auch den Würzburger Youngster Hannes Steinbach (17 Punkte, acht Rebounds) aus.

Bester Werfer des Duells war Arnas Velicka, der für den Dennis-Schröder-Club aus Niedersachsen 23 Punkte erzielte. Spiel vier steigt am Dienstag (20.00 Uhr/Dyn) in Würzburg. Braunschweig führt in dem Viertelfinal-Duell mit 2:1-Siegen und kann bei den Franken den Seriensieg perfekt machen.

Fru vor Spiel geehrt

Steinbach wird wegen seiner Herkunft und seiner Position schon als potenzieller Dirk-Nowitzki-Nachfolger gehandelt und wechselt in diesem Sommer in die USA. Fru spielt aber die noch stärkere Saison. Er wurde jüngst mit der Auszeichnung für den besten deutschen Nachwuchsspieler der Bundesliga-Saison bedacht. Die Trophäe erhielt er an diesem Sonntag.

Am Samstag hatten die beiden Topfavoriten FC Bayern und Ratiopharm Ulm bereits ihre Halbfinal-Tickets gelöst. Die Münchner ließen beim 80:69 gegen Pokalsieger Syntainics MBC keine Zweifel am nächsten Erfolg und gewannen die Serie im Modus Best-of-five ebenso mit 3:0 wie Ulm, das Alba Berlin mit 93:84 bezwang.