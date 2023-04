Gotha - Nach einem Streit unter Hunden am Samstagabend in Gotha sind auch deren Herrchen aneinandergeraten. Ein 34-Jähriger war ersten Erkenntnissen zufolge mit seinen nicht angeleinten Hunden unterwegs, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Die Tiere sollen in eine Auseinandersetzung mit dem angeleinten Hund eines 30-Jährigen geraten sein. Es habe sich dann ein verbaler Streit zwischen den Männern entwickelt, der in „eine handfeste Schlägerei“ gemündet sei. Die Polizei hat nach eigenen Angaben entsprechende Anzeigen aufgenommen.