Die Busse in Bremen fahren wieder, aber mit großen Verspätungen. Der Straßenbahnverkehr musste wegen vereister Gleise erneut gestoppt werden. Wie es weitergeht, ist offen.

Bremen - Die S-Bahnen in Bremen fahren am Samstag aufgrund der Witterungsbedingungen nicht. Der Busverkehr wurde dagegen wieder aufgenommen, allerdings müssen Fahrgäste mit erheblichen Verspätungen rechnen, wie eine Sprecherin der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) mitteilte.

Der Straßenbahnverkehr war am Morgen wie angekündigt zunächst regulär gestartet, kam jedoch schnell wieder ins Stocken: Zeitweise betrugen die Verspätungen bis zu 100 Minuten. Wegen vereister Gleise wurde der Betrieb anschließend erneut komplett eingestellt.

Im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob und wann die Straßenbahnen wieder regulär fahren können. Ob der Betrieb am Sonntag wieder normal läuft, ist derzeit noch unklar, teilte die BSAG weiter mit.