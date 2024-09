Nossen - Bei einem Unfall auf der A4 bei Nossen (Landkreis Meißen) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 23-Jährige war mit ihrem Fahrzeug aus Unachtsamkeit zwischen dem Parkplatz Steinberg und dem Dreieck Nossen auf einen am Stauende stehen Wagen aufgefahren, wie die Polizei mitteilte. Die 23 Jahre alte Unfallverursacherin und eine 71 Jahre alte Beifahrerin in dem anderen Fahrzeug wurde so schwer verletzt, dass sie in Krankenhäuser gebracht werden mussten.