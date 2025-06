Kompany „wichtigste Person“ in Goretzkas turbulentem Jahr

Charlotte - Leon Goretzka sieht sich auch in der kommenden Saison als wichtiger Spieler beim FC Bayern München. Und er vertraut dabei besonders Trainer Vincent Kompany. Dieser sei für ihn „die wichtigste Person im Verein“, sagte der 30 Jahre alte Fußball-Nationalspieler vor dem letzten Gruppenspiel des deutschen Rekordmeisters gegen Benfica Lissabon, als er auf ein für ihn persönlich turbulent verlaufenes Jahr zurückblickte.

„Für mich ging es natürlich schwierig los. Das wurde hinreichend thematisiert. Irgendwann Mitte der Hinrunde wurde ich wieder gebraucht“, sagte Goretzka in Charlotte und berichtete: „Ich hatte, ehrlich gesagt, von Beginn an das Gefühl, dass ich eine große Wertschätzung vom Trainer bekomme. Und dabei ist es auch die ganze Saison geblieben. Und das ist für mich am wichtigsten.“

Der Verein legte dem Mittelfeldspieler dagegen trotz Vertrages bis 2026 anfangs einen Wechsel nahe. Goretzka lehnte aber ab und biss sich durch. In diesem Jahr feierte er sogar ein Comeback in der Nationalmannschaft.

„Der Kontakt ist sehr gut“, sagte Goretzka zum Verhältnis mit Kompany. „Ich habe es auch schon letzte Saison geschafft, der Mannschaft zu helfen. Ich bin mir auch sicher, dass ich das in der kommenden Saison machen kann.“

Noch kein neues Vertragsangebot

Könnte es nun sogar dazu kommen, dass er über das Vertragsende am 30. Juni 2026 beim FC Bayern bleibt? „Wenn man einen neuen Vertrag vom Verein angeboten bekommt, ist das auch eine Wertschätzung. Dementsprechend wird man sich das dann natürlich anhören“, sagte Goretzka, aber mit dem Zusatz: „Bis jetzt ist da noch nichts gekommen.“

Und das sei für ihn auch okay. Er konzentriere sich aktuell nur auf die Club-WM. Aber sein Schlusssatz im Stadion vor Charlotte lautete: „Ich bin auch sehr froh, bei Bayern zu sein.“