Durch eine Kettenreaktion fahren auf einer Landstraße gleich drei Autos ineinander. Die Aufräumarbeiten dauern noch an.

Heilbad Heiligenstadt - Bei einem Auffahrunfall im Landkreis Eichsfeld sind am Morgen vier Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen waren zwischen Heilbad Heiligenstadt und Geisleden drei Fahrzeuge zusammengestoßen, wie die Polizei mitteilte. Wie es genau dazu kam, sei noch unklar. Die Verletzten kamen in ein Krankenhaus. Zur Schwere der Verletzungen gab es zunächst keine Angaben.

Die Landstraße zwischen Heilbad Heiligenstadt und Geisleden ist aufgrund von Aufräumarbeiten derzeit voll gesperrt.