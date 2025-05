Zugegeben: Architektonisch gesehen erfüllt diese Immobilie nur bescheidenste Ansprüche. Mit jeder kleinen Datsche ließe sich besser protzen. Trotzdem ist das Objekt absolut einzigartig.

Wo sonst nämlich ist im Kaufpreis die Gewissheit inklusive, Katastrophen aller Art einschließlich eines Atomkriegs überleben zu können? Genau das gibt’s in Mecklenburg-Vorpommern: An der A20 südöstlich von Rostock versteckt sich in einem Wald der Hochsicherheitsbunker Eichenthal – ein 1986 fertiggestelltes Monstrum aus meterdicken Beton- und Stahlschichten mit zwei Etagen tief in der Erde und der bereits aus bundesrepublikanischen Zeiten stammenden Genehmigung, dort für Tageslicht-Verdrossene und Endzeit-Verzweifelte bis zu zwölf Wohneinheiten einzubauen.

Dieses Ungetüm wartet auf neue Eigentümer, wie im Internet unter makellos-europa.de zu lesen ist. Günstig dürfte der „funktionsfähige Atombunker“ aber nicht sein: Bereits die Courtage beträgt 20.000 Euro plus Mehrwertsteuer; den Kaufpreis nennen die Makler erst auf Anfrage.

Doch ein Extra gibt’s auf jeden Fall dazu: An der A20 weist ein großes Schild auf den Bunker hin. Falls jemand nach der Adresse fragen sollte.