Wer schon mal ein echtes Wiener Schnitzel gegessen hat, weiß, wie traurig ist, was jetzt kommt. Zartes Kalbfleisch, knusprige Panade, alles in siedendem Fett ausgebacken. Wiener Schnitzel ist nicht nur den Österreichern lieb. Einer Gastwirtin im steirischen Bruck an der Mur mittlerweile aber zu teuer. Das gilt für die Energie, um das Öl auf Temperatur zu bringen, aber auch für das Öl selbst.

Ihre Reaktion: Schnitzel-Stopp. Nix mehr mit Braten. Trifft auch das ebenso beliebte Backhendl. Erste Gäste reagierten enttäuscht. Dass sich diese Enttäuschung zu einer Massenbewegung mit angeschlossenen Montagsdemonstrationen ausweitet, ist bei unseren Nachbarn vorerst eher nicht zu vermuten.

Zumal es ja mit Tafelspitz, Topfenknödel oder Kasnockn einige ebenso leckere, aber leidlich energiefreundlichere Alternativen gibt.

Befürchtungen, dass demnächst ein landesweites Schnitzel-Limit eingeführt wird, entstammen dem (Öster-) Reich der Spekulation, das wohl größer ist, als die Alpenrepublik selbst. Wir kennen Ähnliches ja auch aus heimischen Gefilden.