Bayern streicht Goethes Faust als Pflichtlektüre an Gymnasien

Künftig ohne Faust: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder streicht Goethes Werk von der Liste der Pflichtlektüre in Schulen.

Markus Söder, streitbarer Bayern-Regent und Polit-Quälgeist, rüstet ab. Zumindest kulturell. In seinem Freistaat, in dem Meinungsstreit dem Vernehmen nach noch immer gerne per Faust ausgetragen wird, fliegt Faust fürs neue Schuljahr als Pflichtstoff aus dem Deutsch-Lehrplan für Gymnasien!