Wer schon mehr als nur etwas angeheitert ist und vielleicht auch nicht mehr über sein volles Sehvermögen verfügt, kann sich schon mal in seiner Platzwahl vertun. Für einen 43-Jährigen aus Blankenburg jedenfalls sah eine Pkw-Waschhalle am Donnerstagmittag einer Trinkhalle zum Verwechseln ähnlich. Ob er dort Bier oder härtere Sachen zu sich nahm, hat die Harzer Polizei gestern zwar nicht mitgeteilt.

Fest steht aber: Dort, wo andere ihre Autos wieder zum Strahlen bringen lassen, machte es sich der Blankenburger gemütlich; nur wählte er statt Schaum- oder Glanzwäsche die – sagen wir – innere Wäsche.

Die in seinem Fall auch besonders lange dauerte. Als der Mann nach fast einer Dreiviertelstunde noch immer in der Waschstraße war und die Anlage blockierte, schritten zwei Mitarbeiterinnen ein. Was der Blankenburger offenbar als ungastlichen Akt wahrnahm: Erst beschimpfte er die Frauen wüst, dann trollte er sich ein paar Meter – und lauerte auf seine Rachechance.

Die sah er gekommen, als eine der in der Waschhalle auf die Polizei wartenden Angestellten einen kurzen Blick nach draußen warf: Der Mann warf zurück – und zwar eine leere Bierflasche. Die traf glücklicherweise nicht, sondern zerschellte. Als die Beamten schließlich eintrafen, gab der Blankenburger alles zu – und hatte eine verblüffend einfache Erklärung für seine Ausfälligkeiten: Er habe doch nur in der Waschanlage bleiben wollen.

Gut möglich, dass er demnächst in eine andere, besondere Waschanlage muss: das Gericht. Dort dürfte ihm wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung der Kopf gewaschen werden ...