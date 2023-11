Die Deutsche Bahn ist zwar eine Aktiengesellschaft, als staatliches Unternehmen jedoch nicht im Dax. Längst aber ist der Dachs (nicht mit x, sondern mit ch) in der Bahn, und zwar ziemlich tief. An der Pendlerstrecke bei Unna und Fröndenberg in Nordrhein-Westfalen. Auf einer Länge von elf Kilometern ist der Bahndamm von einem kompletten Tunnelsystem unterhöhlt. Gebaut hat es der putzige Gesell mit dem gestreiften Fell. Mehr als 140 Dachsbau-Eingänge haben die Sanierungs-Experten der Deutschen Bahn entdeckt. Ziemlich sicher waren die Dachse um Einiges schneller, als es die Bahn je könnte: Allein Planung und Genehmigungsverfahren für die Reparatur der durchlöcherten Strecke dürfte nach ersten Schätzungen Jahre dauern – bevor überhaupt der erste Handschlag getan wurde.

Zu den Haupt-Feinden der Bahn (Personalmangel, Frühling, Sommer, Herbst und Winter kommt jetzt also noch der Dachs. Herzlich willkommen.