Sekt oder Selters? Diesmal gibt’s beides – und: Der Sekt ist sogar Champagner!

Polnische Taucher haben in der Ostsee 20 Meilen südlich der schwedischen Insel Öland nicht nur das Wrack eines kleinen Segelschiffs aus dem 19. Jahrhundert gefunden, sondern auch die prickelnde Ladung. Während das Wasser aus dem hessischen Selters in versiegelten Tonkrügen unterwegs war, sind die mehr als 100 Champagnerflaschen der Luxusmarke Louis Roederer standesgemäß untergegangen: in edlem Glas, gelagert in schweren Kisten.

Das hat den Schampus konserviert – optisch. Ob er aber noch mundet, durften die Taucher nicht testen: Als sie ihren Fund schwedischen Behörden meldeten, belegten die das Edelgesöff mit einem Bergungsverbot; erst sollen schwedische Forscher ran.

Aufgegeben haben die Entdecker um Cheftaucher Tomasz Stachura ihren Champagnerschatz aber nicht: „Jetzt liegt er schon seit 170 Jahren da, da können wir ihn auch ein Jahr länger liegen lassen.“ Dann wird eben später angestoßen.