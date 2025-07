Das ganze Leben ist ein Quiz, sang in den 90er Jahren Komiker Hape Kerkeling. Für den 22-jährigen französischen Geschichtsstudenten Émilien trifft das zumindest zeitweise zu – besser traf zu. Nach 646 Folgen und fast drei Jahren als Dauergast in der täglichen TV-Rateshow „Les douze coups de midi“, was soviel bedeutet wie „Die zwölf Glockenschläge zu Mittag“, im Sender TF1 flog Émilien jetzt raus. Weil er erstmals nicht die richtige Antwort wusste.

Jeder in Frankreich kennt den schlauen Burschen, der wegen der zeitlichen Belastung durch die tägliche Ratesendung sogar sein Studium aussetzen musste. Émilien hat noch ein anderes Problem: Bei ihm zu Hause stapeln sich die Gewinne. 23 Autos, elf Motorräder. Mehrere Geschirrspüler, Waschmaschinen, Bügeleisen, Haartrockner, Staubsauger, Fernseher in allen Formaten, Handys, Tablets, 35 Kilogramm Süßigkeiten. Und 1,76 Millionen Euro noch dazu.

Èmilien war erleichtert, als Schluss war mit dem Ratestress. Jetzt wartet die nächste Herausforderung: Wohin mit den ganzen Sachgewinnen? Das überlegt er sich auf den ebenfalls gewonnen Reisen nach Berlin, Barcelona, Venedig, und Tahiti.