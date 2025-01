Riesen-Zoff um Tourismus-Werbung in Garmisch-Partenkirchen. Der Wintersportort preist im Logo seinen Hausberg Wank (1780 Meter). Um auch internationale Touristen zu begeistern, ersann man den Slogan „I Love Wank“ – und brachte den auch überall an, zum Beispiel an den Gondeln der Bergbahn. Skandal! schreit jetzt der Welt-Skiverband FIS. Zumindest während der Weltcuprennen Ende Januar darf „I Love Wank“ nicht verwendet werden. Sagt die FIS.

Für alle Nicht-Anglisten: Das Verb „to wank“ ist in der englischen Umgangssprache ein eher derber Ausdruck für Selbstbefriedigung. Genau deshalb, also wegen des Namens, ist der bayerische Berg bei englischen und schottischen Alpen-Urlaubern mit Humor schon länger ein nicht so geheimer Geheimtipp.

Da fällt uns doch wieder die nicht minder schräge Geschichte um den beliebten Geländewagen Mitsubishi Pajero ein, der überall Pajero hieß, nur nicht im spanischen Sprachraum. „Pajero“ ist im Spanischen ein Kraftausdruck, der jemanden bezeichnet, der, hier schließt sich der Kreis, dem zugeneigt ist, das im Englischen so heißt wie der Hausberg von Garmisch-Partenkirchen.