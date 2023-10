Wie Kreml-Demagogen die Wiedervereinigung in Schulbüchern neu definieren

In den Geschichtsbüchern der 11. Klasse wird die deutsche Wiedervereinigung anders erzählt.

Es steht tatsächlich so auf Seite 77 im Geschichtsbuch der elften Klassen an russischen Gymnasien: „Im Oktober 1990 fand der Anschluss der Bundesrepublik an die Deutsche Demokratische Republik statt.“

Bizarr, vielleicht auch nur ein schlampiger Fehler. Vermutlich ist es umgekehrt (auch nicht besser oder richtiger) gemeint. Im Buch steht nämlich auch: „1990 fasste die Volkskammer der DDR den rechtswidrigen Beschluss, die Verfassung der DDR und ihre Staatsorgane abzuschaffen und der Bundesrepublik Deutschland beizutreten.“ An die Autoren und an die Schüler, die das lesen müssen: Die erstmals (mit über 90 Prozent) frei gewählten Abgeordneten der Volkskammer haben der Wiedervereinigung mit überwältigender Mehrheit zugestimmt. Im flankierenden Zwei-plus-Vier-Vertrag übrigens auch die damalige UdSSR.

Wenn jetzt noch der russische Verwaltungschef in der besetzten ukrainischen Stadt Saporischschja fordert, die „Bundesrepublik soll ihre Truppen aus dem 1990 besetzten Gebiet Ostdeutschlands abziehen“: Geschichte wird nicht rückblickend anders, wenn man die Bücher umschreibt.