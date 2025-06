Neue Woche bringt Hitze in Sachsen

Dresden - Die Menschen in Sachsen können sich in der neuen Woche auf Hitze einstellen. Während die Temperaturen am Montag noch unter 30 Grad liegen, rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) zur Mitte der Woche mit Höchstwerten bis zu 38 Grad. Die Nächte bieten dafür deutliche Abkühlung und Gelegenheit zum Durchlüften.

Am Montag erwartet der DWD reichlich Sonnenschein. Ein paar leichte Böen sorgen zwischendurch für ein kühles Lüftchen. Die Temperaturen steigen demnach auf 27 bis 29 Grad. Im Bergland bleibt es mit maximal 23 bis 27 Grad etwas kühler. Nachts ist der Himmel wolkenlos. Es kühlt deutlich ab auf Tiefstwerte zwischen 16 und 11 Grad.

Trockene Hitze und Sonne pur bringt der Dienstag. Die Wetterexperten rechnen mit einer starken Wärmebelastung und hohen Temperaturen, die in der Spitze 32 bis 35 Grad erreichen. Im Bergland liegen die Höchstwerte zwischen 28 und 32 Grad. In der Nacht zum Mittwoch sinken die Temperaturen auf 21 bis 18 Grad.

Noch wärmer wird es laut DWD am Mittwoch: Bei strahlend blauem Himmel und jeder Menge Sonne klettert das Thermometer im Freistaat auf 35 bis 38 Grad. Selbst im Bergland liegen die Werte überwiegend jenseits der 30 Grad.