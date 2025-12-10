Da kam aber ordentlich was zusammen bei den Parkgebühren: Satte 95.000 Euro soll die Fluggesellschaft Air India an den Flughafen Kolkata (früher Kalkutta) zahlen. Okay, die Boeing 737 der National-Airline stand auch gut 13 Jahre auf einer Abstellfläche des Airports rum. Vergessen, vergammelt.

Die Geschichte des womöglich teuersten Parkscheins der Welt beginnt im Jahr 2012. Der Flieger, der im Dienst der Post unterwegs war, wurde auf dem Flughafengelände abgestellt, vorübergehend. Parallel wurde die bis dahin staatliche Air India privatisiert. Dabei müssen wohl einige Unterlagen verschlampt worden sein.

Der Flieger jedenfalls stand auf keiner Inventarliste mehr. War also zumindest im Verwaltungs-Universum einfach nicht mehr vorhanden. Physisch stand die Maschine natürlich weiter an ihrem Platz. Bis jetzt. Den weiteren Fortgang kennen wir ja bereits vom Anfang dieses Textes.

Kurz nachgerechnet: 95.000 Euro für 13 Jahre. Macht ziemlich genau 20 Euro Tagessatz. Fast ein Schnäppchen. Dafür kann man oft nicht mal einen Kleinwagen in einem deutschen Innenstadt-Parkhaus unterbringen. So.