Auf einer Landstraße in Nordsachsen kracht ein Auto mit einem Bus zusammen. Die Fahrerin stirbt, im Bus werden ein Kind und der Fahrer leicht verletzt. Die Polizei sucht nun nach der Unfallursache.

Einsatzkräfte sichern die Unfallstelle auf der S11 in Doberschütz, nachdem ein Linienbus mit einem Auto zusammengestoßen war

Doberschütz - Beim Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbuss auf einer Landstraße im Landkreis Nordsachsen ist eine 64 Jahre alte Autofahrerin gestorben. Wie die Polizei mitteilte, geriet sie am Donnerstagnachmittag in Doberschütz aus bislang ungeklärter Ursache mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und krachte mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen.

Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Busfahrer sowie ein im Bus mitfahrendes Kind erlitten leichte Verletzungen. Der Bus war den Angaben zufolge mit weiteren Kindern besetzt, aber nicht voll.

Die Staatsstraße 11 war am Abend wegen Aufräumarbeiten noch in beiden Richtungen gesperrt. Der Unfalldienst der Polizeidirektion Leipzig ermittelt zur Ursache.