Vorstandsrüffel an die Bremsklötze in Manager-Anzügen.

Ex-Gewerkschafter Claus Weselsky hat Bahn-Manager gerne mal als „Nieten in Nadelstreifen" beschimpft. Er könnte Recht gehabt haben ...

Die Deutsche Bahn will schneller werden. Endlich! Soweit die gute Nachricht.

Die schlechte: Fahrgäste werden vom DB-Turbo erstmal nichts merken. Beschleunigen will der Bahn-Vorstand zuerst seine Manager, die sich nach einer im Intranet aufgetauchten schriftlichen Standpauke wie Bremsklötze in Anzügen fühlen müssen: Wie der „Spiegel“ daraus zitiert, werde in Führungszirkeln zu viel gelabert – ohne Lösungsvorschläge für die reichlich vorhandenen Probleme zu machen.

Anweisung deshalb von ganz oben: Meetings, bei der die Baustellen nur beschrieben, aber nicht abgeräumt werden, sind sofort abzubrechen. Und wer nur meckert und Bedenken hat, statt an Lösungen mitzuarbeiten, werde nicht mehr eingeladen. Ab sofort zählten nur noch Ergebnisse, keine Pläne.

Das könnte irgendwann tatsächlich den Fahrplänen guttun – denn die werden laut eines Bahn-Aufsichtsrats aktuell ja nur noch geschätzt. Was auch ein Ergebnis ist ...