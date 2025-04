Sollten Ihnen in nächster Zeit besonders preisgünstige Badeschlappen angeboten werden: Vorsicht! Es könnte sich um Diebesgut handeln. Nach einem Vorfall auf einem Parkplatz an der A7 in Hessen ist das deutsche Latschen-Angebot förmlich explodiert. Denn plötzlich schwappen Badeschlappen auf den Markt, die eigentlich nur auf der Durchreise und gar nicht für Deutschland bestimmt waren.

Aber der Reihe nach: Ein Lkw-Fahrer war müde, steuerte einen Rastplatz an der A7 im hessischen Lohfelden an und legte sich schlafen. Besondere Sicherheitsvorkehrungen: keine. Denn geladen hatte der Sattelzug nur: Badeschlappen.

Doch Allerwelts-Waren schützen nicht vor Dieben: Die nutzten die Dunkelheit der Nacht und die Müdigkeit des Fahrers, um in aller Ruhe die Plane des Sattelaufliegers aufzuschlitzen und „umzuladen“. So wechselten laut Polizei 700 Paar Badeschlappen im Gesamtwert von mehr als 20.000 Euro das Transportmittel. Ob die Diebe wussten, was in den Kartons war?

Sie werden wohl enttäuscht gewesen sein. Vermutlich war der Schlappen-Lkw für sie wie eine Überraschungstüte von anno dazumal. Da platzte doch jedes Mal der Traum vom großen Deal...