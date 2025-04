Im Jahr ihres 90. Jubiläums muss die Düsseldorfer EG aus der DEL absteigen. Die Dresdner Eislöwen gewinnen die Finalserie der DEL2 auf dramatische Art und Weise - und steigen erstmals in die DEL auf.

DEG endgültig abgestiegen - Dresden neu in der DEL

Packende Finalserie: Am Ende setzten sich die Dresdner Eislöwen knapp durch.

Ravensburg - Der Abstieg der Düsseldorfer EG aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ist durch den Aufstieg der Dresdner Eislöwen endgültig perfekt. Die Sachsen gewannen die Playoff-Serie der DEL2 gegen die Ravensburg Towerstars durch ein 2:1 im entscheidenden siebten Finalspiel und treten in der kommenden Saison erstmals in der DEL an.

Die Entscheidung fiel erst in der Verlängerung durch ein Tor von Tomas Sykora. Zuvor hatte Bruno Riedl (22.) die Dresdner in Führung gebracht, Robbie Czarnik (56.) für die Gastgeber aber noch ausgeglichen.

Hätte Ravensburg die Finalserie gewonnen, wäre die sportlich aus der DEL abgestiegene DEG doch noch gerettet gewesen. Im Gegensatz zu Dresden erfüllt Ravensburg nicht die wirtschaftlichen Voraussetzungen für den Aufstieg.

DEG steigt erstmals überhaupt sportlich ab

Für den achtmaligen Meister aus Düsseldorf ist es der erste sportliche Abstieg überhaupt aus der DEL. Der Traditionsclub hatte erst am Freitag verkündet, die kommenden beiden Spielzeiten - egal in welcher Liga - finanziell gesichert zu haben. Lange hatte es bei der DEG gar keine Planungen für die DEL2 gegeben.

Die beiden neuen Geschäftsführer Andreas Niederberger und Rick Amann müssen nun in den kommenden vier Monaten eine komplett neue Mannschaft zusammenstellen und einen neuen Trainer finden.

Dresden erster Aufsteiger seit 2022

Dresden ist der erste DEL-Aufsteiger seit drei Jahren. Damals waren die Löwen Frankfurt auf- und die Krefeld Pinguine abgestiegen. Der Düsseldorfer Lokalrivale müht sich seitdem vergeblich um den Wiederaufstieg.