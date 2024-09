Diese Geschichte klingt komplett wie aus einem zugekifften Zeichentrickfilm: Wildgewordene Eichhörnchen entern den Nahverkehrszug von Reading zum Flughafen Gatwick (nicht so weit weg von London). Die Biester gehen die überraschten Passagiere an, toben und fauchen durch den Waggon. Die Bahnfahrer flüchten sich in den vorletzten Wagen und verbarrikadiere sich da. Eisenbahner versuchen, die aggressiven Nager mit Eisenbahner-Gerätschaften (Trillerpfeife?, Schaffnerkelle? Dienstmütze?) sowie mit Besen – und Nüssen zu verscheuchen respektive zu besänftigen. Erfolglos. Zug muss Fahrt auf Unterwegsbahnhof beenden. Alle raus, vielleicht auch die Eichhörnchen. Wieviele Menschen deshalb ihren Flieger in Gatwick verpasst haben, ist nicht bekannt.

Was kann die Deutsche Bahn aus diesem Chaos lernen? Vermutlich nix. Der DB-Zug wäre wahrscheinlich sowieso ausgefallen. Das wäre selbst den Eichhörnchen zu blöd.