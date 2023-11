So protzig wie weg: Das Gold-Klo vom Blenheim-Palast.

Die Geschichte machte vor vier Jahren richtig Furore. Zentraler Gegenstand: Ein Klo. Also die Schüssel. Nicht wie bei Normalos aus Keramik. Sondern ganz und gar aus 18-karätigem Gold. 103 Kilo schwer, 5,5 Millionen Euro teuer. Das Stück war Kunst, ausgestellt im Blenheim-Palast im britischen Woodstock. Und durfte sogar genutzt werden. Was die Ausstellungsbesucher auch ausgiebig taten. Sch... drauf, dachten sich ein paar besonders pfiffige Nutzer – und nahmen das güldene Protz-Klo einfach mit. Jetzt sind sie wieder da, die mutmaßlichen Toiletten-Entwender. Das heißt, vor Gericht. Wegen Kunstdiebstahls. Was jedoch fehlt, ist das Objekt selbst.

Die Angeklagten, vier Männer im Alter zwischen 35 und 39 Jahren, zucken nur mit den Achseln. Die Ermittler befürchten, das Gold-Stück ist längst eingeschmolzen und versilbert. Sicher ist zumindest: Die Sicherheitsvorkehrungen damals in der Ausstellung waren Sch...