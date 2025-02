Fäkal-Chaos auf Parkplatz

Dixi-Klo, oh oh.

Die Große Kreisstadt Neumarkt in der Oberpfalz ist offenbar ein schlechtes Pflaster für Toiletten. Und für Autos, wenn sie neben Toiletten parken.

Gerade erst passiert: Dixi-Klo auf Parkplatz. Reinigungsfirma saugt unappetitlichen Inhalt turnusmäßig ab – dabei platzt der Saugschlauch. Stinkende Brühe schießt über den Parkplatz und einen in Klo-Nähe abgestellten Pkw. Der musste anschließend komplett tiefengereinigt werden. Ziemliche Sch...-Arbeit. Im Polizeibericht kam die Formulierung „zum Glück kein Cabrio“ vor. Das dachte der Autobesitzer ziemlich sicher auch.

Wenn man „Neumarkt“ und „Toilette“ googelt, findet sich auch noch folgende Anekdote aus dem Bereich der oberpfälzischen Fäkalfolklore: Eine Frau wurde an einem Dezember-Wochenende in ihrer eigenen Wohnung in ihrem eigenen Klo eingesperrt. Vom eigenen Sohn (1). Der Bursche hatte irgendwie von außen die Toilettentür zugeschlagen und den Schlüssel rumgedreht – sich dann auf dem Sofa schlafen gelegt. Aufmerksame Nachbarn hörten die Hilfeschreie der Mutter, riefen die Feuerwehr. Die zum Glück auch kam – Stunden später.