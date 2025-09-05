Am Wochenende kommt in Norddeutschland die Sonne raus und wärmt die Menschen nach einem verregneten Freitag wieder auf. (Symbolbild)

Hannover/ Bremen/ Hamburg/ Kiel/ Schwerin - Nach viel Regen am heutigen Freitag kann sich der Norden Deutschlands auf ein paar Sonnenstrahlen freuen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) kündigte für Bremen, Niedersachsen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ein angenehmes Wochenende an.

Der Samstagmorgen wird im Nordwesten etwas frischer - mit Tiefwerten um die acht Grad und Nebel im Süden Niedersachsens, wie der DWD hervorsagt. An den Küsten soll es mit etwa 15 Grad dann bereits wärmer sein. Im Laufe des Tages steigen die Temperaturen an und können laut DWD 24 Grad erreichen. Am Sonntag soll sich dieses Muster wiederholen: Nach einem kühlen Morgen erreichen die Temperaturen etwa 25 Grad.

Im Nordosten Deutschlands kann es heute laut DWD teilweise auch Starkregen geben. Am Samstagmorgen kann es noch zu vereinzelten Schauern im Süden Mecklenburg-Vorpommerns kommen. Ansonsten kommt auch dort die Sonne durch, es werden im Laufe des Tages Temperaturen bis 22 Grad erreicht. Die Aussicht laut DWD für Sonntag: Nach einem frischen Morgen steigen die Temperaturen auf bis zu 25 Grad an mit Sonnenschein.