Fahrlehrer oder Fluglotsen sind sozusagen die Fundamente und Garanten eines möglichst sicheren Luft- und Straßenverkehrs. Im Normalfall. Diese zwei kleinen Geschichten beweisen, dass auch das Gegenteil Realität ist.

Am Airport von Bogota (Kolumbien) dirigierte ein 18-Jähriger vorübergehend den Flugverkehr, erteilte sogar die Startfreigabe für einen Airbus A330. Die fachliche Qualifikation des Burschen besteht allein darin, Sohn eines dort arbeitenden Fluglotsen zu sein.

Passiert ist zum Glück nichts, wahrscheinlich wäre die Sache nicht mal aufgefallen. Jedoch prahlte der Delinquent auf Social Media mit seiner Großtat. Jetzt ermittelt die Luftfahrtbehörde gegen die komplette Tower-Besatzung.

Ortswechsel: Im vorpommerschen Greifswald erteilte ein Fahrlehrer vom Beifahrersitz praktischen Unterricht. Vorher hatte er sich an der Tankstelle noch einen wirklich ordentlichen Schluck aus der Weinpulle gegönnt. 1,61 Promille, stellte die Polizei später fest. Führerschein weg wegen Trunkenheit im Verkehr, Job damit vorerst auch.

Da hat der Fahrlehrer damals in der Fahrschule wohl nicht richtig aufgepasst.