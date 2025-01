Grob gesehen lässt sich die Menschheit in zwei Gruppen einteilen: a) Die (vermutlich eher kleine) Schar der Fans von Pizza Hawaii. b) Alle anderen.

Der italienische Teigfladen mit dem so unitalienischen Belag (Ananas!) wurde 1962 vom Kanado-Griechen Sam Panopoulos erfunden. Und erregt seitdem die Gemüter, nicht nur in Italien. Schmeckt gar nicht mal so gut – sagen die meisten. Trotzdem ist Pizza Hawaii hartnäckig auf dem Bestellzettel fast jedes Lieferdienstes zu finden. In Island sollte sie 2017 sogar mal verboten werden. Jedenfalls hatte der damalige Ministerpräsident sich energisch dafür eingesetzt.

Das Restaurant Lupa Pizza im englischen Norwich versucht jetzt, das ungeliebte Gericht mit Hilfe von Marktmechanismen auszurotten. Pizza Hawaii steht zwar auf der Speisekarte. Während ihre Schwestern von „Napoli“ bis „Quattro Stagioni“ für umgerechnet 14 Euro angeboten werden, verlangt Gastronom Francis Woolf sehr stolze 119 Euro für die Ananas-Variante. Ob jemand das bestellt, ist nicht überliefert. Auf jeden Fall reden in den Sozialen Medien alle über – Pizza Hawaii. Sie hat einfach das ewige Leben.