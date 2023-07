Ein Wunder ist geschehen im Zoo von Ohios Hauptstadt Columbus: Ein Gorilla-Männchen hat ein gesundes Baby zur Welt gebracht!

Was nun zwei verschiedene Erklärungen nahelegt: Weil biblische Wundergeschichten bei Menschen inzwischen so gut wie nicht mehr vorkommen, hat sich göttliches Wirken auf andere Arten der Schöpfung verlagert. Oder – was wohl wahrscheinlicher ist – die Tierärzte von Columbus haben in ihrem Veterinärmedizin-Studium selig geschlafen. Jedenfalls galt Sully acht Jahre lang als Männchen – eines, das sich zur Freude aller Beteiligter in dieser Zeit vom niedlichen Neugeborenen zu einem properen jungen Affen-Mann entwickelt hat.

Und dieser Gorilla-Jüngling hat seine Schwangerschaft – mit 8,5 Monaten fast genauso lang wie die beim Menschen – Tierärzten und Pflegen perfekt verheimlicht. Bis in der achtköpfige Affen-Gruppe plötzlich ein neuntes, ganz kleines Wesen war ...

Wer der Vater ist? Das ist wie in vielen menschlichen Fällen noch eine unbeantwortete Frage, die mit einem DNA-Test beantwortet werden soll. Wobei’s dem Gorilla-Papa eigentlich egal sein kann: Den Unterhalt bezahlt ja der Zoo.