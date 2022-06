Gute-Laune-Roboter für ISS-Astronauten

Warum wir alle so einen elektronischen Spaßmacher brauchen

So einen Begleiter könnte in diesen Zeiten wahrscheinlich jeder von uns gebrauchen. Medizinballgroß, oft zu Späßen aufgelegt – und schwebt einfach so durch die Gegend. Aktuell geht das mit dem Schweben allerdings nur auf der Raumstation ISS. Wegen der dort fehlenden Schwerkraft.