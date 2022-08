Hach, ist der Rasen schön grün

Fachkundig lackieren diese Männer den Rasen in einem südkoreanischen Fußballstadion. Geht bald auch in deutschen Vorgärten.

Eine Firma aus dem badischen Ort Endingen hat die Lösung des aktuellen Dürre-Problems. Zumindest, was den Rasen in deutschen Vorgärten betrifft. Der wird trotz Bewässerungsverbots wieder saftig grün und bleibt auch so. Egal, ob es irgendwann wieder nennenswert regnet oder nicht.