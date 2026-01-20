Der Local Hotspot ist eine hilfreiche Funktion, das unser Smartphone mit anderen Geräten wie Tablet oder Laptop verbindet – um Daten zwischen den Geräten auszutauschen.

Wer technische Spielereien liebt, gibt seinem Hotspot einen Kosenamen. Statt „iPhone von Günther“ heißt der Hotspot dann „Schatzi“, „Hannelore“ oder, wie im aktuellen Fall, irgendwas mit „Bombe“ oder „Granate“. Dumm nur, dass der Benutzer in einem Linienflieger von Turkish Airlines saß. Das Bord-Sicherheitssystem erkannte eine verbale Bedrohung und löste Alarm aus.

Maschine musste in Barcelona notlanden, alle schnell von Bord, bewaffnete Spezialkräfte durchsuchten jeden Winkel des Fliegers. War natürlich nichts. Der Passagier bekommt auf jeden Fall einen Riesen-Ärger. Wir lernen: Man muss nicht mehr an der Sicherheitskontrolle am Airport im Scherz laut und analog das B-Wort rufen, um einen Großalarm auszulösen. Das übernimmt jetzt die Technik im Hintergrund.

Die Konsequenz ist die gleiche: Verhöre, Ärger, vielleicht eine Anklage wegen Störung des Flugverkehrs, Geldstrafen ... Schöne digitale Welt.