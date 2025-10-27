Hier gibt es was auf die Nase

Elektroauto, das. Für Motoristen vom alten Schlag eine technokratische, überperfekte und gleichzeitig seelenlose Angelegenheit, würden sie sich nienienie reinsetzen geschweige denn kaufen.

Genau diese Noch-Nicht-Kunden versucht der südkoreanische Fahrzeugbauer Kia jetzt subtil mit einem olfaktorisch-emotionalen Täuschungsmanöver zu überlisten: Zu jedem Strom-Mobil gibt es einen Spezial-Duftbaum gratis. Der riecht – tatsächlich – nach Benzin. Vorausgehende Studien ergaben, dass 20 Prozent der Autofahrer genau diesen Benzingeruch beim Umstieg auf Elektro am meisten vermissen würden.

Deswegen also der Nasen-Trick. Soll die Fantasie anschieben und die anderen Sinne. Drehzahl, Auspuffgedröhn und vibrierender Schaltknüppel inklusive. Das Kalkül: So doch den einen oder anderen Verbrenner-Fetischisten auf den Fahrersitz des Stromers zu locken.

Wenn dann die elektrische Beschleunigung (lässt die meisten Benzin-Boliden beim Ampelstart mühelos stehen) wirkt und sich im Emotions-Kanon Platz verschafft, hat E-Antrieb plötzlich auch bei Oldschool-Autofahrern eine Chance. Dufter Plan.